Il Milan ha il nuovo centravanti, la Juventus ci prova per Icardi: le top news delle 18

Tante notizie tra campo e mercato anche nel pomeriggio di oggi. Dopo la vittoria del Torino sul Lecce all'ora di pranzo, la 23^ giornata di Serie A è andata avanti con la sfida delle ore 15 tra Como e Atalanta, un confronto dal sapore d'Europa finito 0-0. Non è bastato ai lariani aver giocato quasi tutta la partita con un uomo in più (espulso l'atalantino Ahanor già al minuto 8), ed aver avuto a disposizione anche un calcio di rigore a tempo quasi scaduto: Carnesecchi ha ipnotizzato Nico Paz, portando a casa un punto per la Dea. Che rimane così a -5 dal Como in classifica.

C'è però anche tanto calciomercato, in questo pomeriggio della penultima domenica della finestra di gennaio 2026. E non mancano i botti, come per esempio il Milan che si è assicurato un altro attaccante da aggiungere alla batteria a disposizione di mister Max Allegri. È il francese Jean-Philippe Mateta, che arriva dal Crystal Palace a titolo definitivo per 30 milioni di euro circa.

C'è anche la Juventus in grande movimento, pronta a definire lo scambio di terzini con il Bologna. Arriva in bianconero Emil Holm, fa il percorso inverso Joao Mario, per due affari a base prestito: con diritto di riscatto il primo, secco il secondo. E la Signora non vuole fermarsi qui, perché il grande obiettivo è sempre il centravanti e il grande nome emerso nelle ultime ore è quello dell'argentino Mauro Icardi, ex Inter (che litigò in nerazzurro con l'attuale tecnico bianconero Spalletti) oggi al Galatasaray, prossima avversaria della Juve in Champions League.

Chi lascia il campionato italiano è invece Ademola Lookman, che ha già salutato l'Atalanta e l'Italia. Lo aspetta l'Atletico Madrid, con cui firmerà fino al 2030.

Pronte a cambiare allenatore sia il Pisa (che ha già esonerato Gilardino) che l'Hellas Verona (in arrivo l'addio con Zanetti). Sono due i nomi in ballo, per entrambe: i nerazzurri stanno stringendo su Marco Giampaolo, i gialloblù avanzano per Roberto D'Aversa.