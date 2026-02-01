Stramaccioni: "Con Spalletti la Juventus ha un'identità chiara, ma con una fluidità moderna"

Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista Dazn, nel post-partita di Parma-Juventus ha celebrato il lavoro di Spalletti sui bianconeri: "Spalletti è un condottiero, sa sempre qual è la strada. Bremer nel post-partita fa capire quanto sia importante perché è un perfezionista, cioè anche quando le cose vanno bene lui applaude ma poi fa capire che bisogna migliorare, come ha fatto con Yildiz nel primo tempo dopo il gol. Poi c'è la crescita di David. Ricordate cosa disse Spalletti dopo quel rigore sbagliato? Io ricordo la protezione a David da parte di Spalletti. E dopo quel rigore lì David ha fatto quattro gol in cinque partite. Spalletti va

Spalletti all'inizio ha sperimentato un pochino, ricordo ad esempio la partita di Napoli, con Koopmeiners terzo di difesa e Neres che gli va subito via e fa gol. L'intelligenza dell'allenatore è arrivare, cercare di prendere il materiale umano, provare e poi andare in una direzione chiara, ossia quella della difesa a quattro, ma con fluidità moderna grazie anche a un calciatore come McKennie che a volte vediamo fare il quinto praticamente".