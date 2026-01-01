Asse Bari-Mantova, tripla operazione in chiusura: il futuro di Artioli, Meroni e Mantovani
Si scalda l’asse di mercato tra Bari e Mantova, con tre movimenti ormai ben delineati tra le due società.
Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, il primo riguarda Federico Artioli, che si trasferirà con la formula del prestito dal Mantova al Bari. Un’operazione pensata per garantire continuità e minutaggio al giocatore, permettendogli di crescere in un contesto dove potrà avere maggiore spazio.
Più strutturata invece la trattativa per Andrea Meroni, destinato a passare con un prestito con obbligo di riscatto dal Bari al Mantova: segnale chiaro della volontà del club acquirente di puntare su di lui anche in prospettiva futura, subordinando però l’investimento definitivo a determinate condizioni sportive.
Chiude il pacchetto l’operazione per Valerio Mantovani, che si muoverà invece a titolo definitivo dal Mantova al Bari.