TMW Pisa ed Hellas Verona cambiano allenatore. Gli scaligeri si muovono per D'Aversa

Si preannuncia una sfida tra Pisa e Hellas Verona nella scelta dei rispettivi nuovi allenatori. Sia i nerazzurri toscani che gli scaligeri, infatti, nelle ultime ore hanno deciso di esonerare le loro guide tecniche, da una parte Gilardino (per il quale il comunicato ufficiale è già arrivato nelle scorse ore) e dall'altra Paolo Zanetti, il quale sta per ricevere la notizia ufficiale dai canali della società veneta.

Il Pisa sembra infatti aver avanzato con decisione per assicurarsi Marco Giampaolo, profilo reduce dalla salvezza della scorsa annata alla guida del Lecce, riuscendo con ogni probabilità a superare la concorrenza rappresentata appunto dall'Hellas Verona.

I gialloblù però non rimarranno con le mani in mano, e sembrano essersi spostati con prontezza sul profilo alternativo, quello di Roberto D'Aversa. Alla guida dell'Empoli nel passato campionato, al termine del quale la squadra toscana in maglia azzurra è retrocessa in Serie B, D'Aversa era stato contattato anche dal Pisa, che però parrebbe aver scelto Giampaolo, e per lui ora possono aprirsi le porte del Bentegodi.

Di seguito il comunicato mediante il quale il Pisa ha reso noto l'esonero di Gilardino: "Pisa Sporting Club informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della Prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al Club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri. Il Pisa Sporting Club, nelle prossime ore, comunicherà il nome del nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra". In arrivo anche la nota Hellas per Zanetti.