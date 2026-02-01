TMW Foggia, doppio colpo in entrata: vicino l'acquisto di Brignola e Gagliano

Il Foggia accelera sul mercato e si prepara a chiudere una doppia operazione in entrata. Il club rossonero è infatti vicino all'ingaggio di due rinforzi in attacco: si tratta, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, di Enrico Brignola della Ternana e per Gabriele Gagliano del Latina.

Per entrambi i giocatori è pronto un contratto di un anno e mezzo, soluzione che permetterà al Foggia di rinforzare subito il reparto offensivo con profili già rodati per la categoria. Brignola porta qualità ed esperienza tra le linee, mentre Gagliano rappresenta un innesto giovane ma con già diverse presenze tra i professionisti. La fumata bianca è attesa a breve, con gli annunci ufficiali che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.