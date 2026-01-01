Juventus, Bremer: "Spalletti ha tutto, solo con Motta ci sentivamo così all'inizio"

Gleison Bremer, autore di una doppietta nella vittoria del Tardini sul Parma per 4-1, è l'MVP della sfida. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Bremer, sei il difensore che sta segnando di più di testa in Europa:

“E’ una sensazione bellissima fare gol, soprattutto dopo essere stato un anno fermo. È stato difficile, ora mi sento meglio. La gamba risponde, sono contento di aver fatto gol. Quello che conta è aver vinto”.

Cosa ha di speciale Spalletti?

“Ha tutto, è un allenatore molto forte. Si vede come ci ha preso e come giochiamo ora, è cambiato totalmente. Anche quando vinciamo cerca sempre di tenere la squadra sul pezzo. Ci stiamo provando, la squadra sta bene ma ci manca ancora qualcosa e ce lo dice, ma siamo sulla buona strada”.

E’ la miglior Juventus da quando siete qui?

“Assolutamente, quello che è successo qui l’ho sentito solo con Motta all’inizio. Si vede che la squadra si gira bene anche grazie alla mentalità di Spalletti”.