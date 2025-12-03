Ufficiale Demiral non torna in Europa: l'ex Atalanta ha firmato il rinnovo con l'Al Ahli fino al 2029

"Demiral è nostro fino al 2029". L'Al Ahli sfoggia così l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto di Merih Demiral: il difensore turco classe '98, che milita in Saudi Pro League e nella stessa squadra dell'ex Milan Franck Kessié, ha raggiunto un'intesa con il club saudita e ha firmato il nuovo accordo che lo lega fino al 2029.

Il contratto precedente sarebbe scaduto al termine della stagione e infatti si eran già scatenati rumor di mercato su un possibile addio dall'Al Ahli, anche a gennaio, con eventuale ritorno in Europa. Si ipotizzava anche ad un trasferimento in madrepatria, in Turchia, con Fenerbahce e Besiktas sulle sue tracce. Nulla di tutto questo, invece. Scongiurato anche il ritorno nel club che lo ha visto crescere e sbocciare fin da piccolo, ossia nei canarini di Istanbul.

Sì, perché l'ex Atalanta, Juventus e Sassuolo - tra le altre - ha deciso di prolungare il proprio matrimonio con il club saudita e rimanere dunque in Arabia, lontano dal vecchio continente. Il 27enne difensore centrale ha disputato 16 partite con la squadra saudita in questa stagione, mettendo a segno 1 gol.