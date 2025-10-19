La paura di perdere prevale sul coraggio: Pisa-Verona, gol e prima vittoria restano un miraggio

Pisa e Verona si affrontano nel mondo delle squadre senza vittoria. Ne esce uno 0-0 che fotografa perfettamente la paura e le difficoltà di entrambe le squadre. Prima del fischio d’inizio si registrano tensioni tra le tifoserie, poi in campo prevalgono gli errori e la mancanza di lucidità.

L’Hellas mostra qualcosa in più, con un piano gara chiaro e compatto – difesa bassa e verticalizzazioni rapide per le punte – ma ancora una volta difetta di precisione negli ultimi metri. Gift Orban spreca due occasioni nitide, una per tempo, confermando il momento no. Il Pisa, guidato in regia dal veterano Raul Albiol, fatica a dare ritmo alla manovra e resta prigioniero del suo sterile possesso palla.

Con questo pareggio, il Verona sale a 4 punti e rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria, attesa domenica 26 contro il Cagliari. Anche per il Pisa il gol resta un miraggio: la paura di perdere continua a prevalere sul coraggio di vincere.