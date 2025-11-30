Il Pisa vende cara la pelle: 0-0 al 45' contro un'Inter poco brillante

Termina il primo tempo all'Arena Garibaldi: il Pisa sta vendendo cara la pelle nel confronto con l'Inter, con il punteggio che è ancora fermo sullo 0-0. La squadra di Chivu vuole ritrovare la vittoria, ma di fronte ha un avversario che non le sta concedendo molti spazi: poche le vere occasioni messe a referto da Lautaro e compagni fino a qui, che hanno anche rischiato qualcosa dalle parti di Sommer.

L'Inter cerca spazi, il Pisa punta sull'intensità

La trama del match è chiara dai primi minuti: l'Inter prova a fare la partita, il Pisa chiude tutti gli spazi con grande intensità e provando a colpire in ripartenza. L'aggressione della squadra di Gilardino è intensa e porta a un paio di situazioni pericolose dalle parti di Sommer nei primi venti minuti, sfruttando errori in costruzione di Calhanoglu e compagni. Dimarco ci prova su punizione, Scuffet controlla.

Guizzo Lautaro, Piccinini risponde

Per la prima vera occasione, visti i pochi spazi, serve un calcio piazzato: al 27' Calhanoglu scodella per Lautaro che di testa colpisce prima di tutti, mandando fuori di pochissimo. È la prima conclusione pericolosa della squadra di Chivu, se si esclude quella arrivata da Acerbi, ma in posizione di fuorigioco, peraltro sempre di testa e sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Pisa però è vivo: Touré salta in testa a Bastoni (rivedibile il suo intervento), Piccinini riceve e calcia di prima intenzione, con la palla che sibila vicino a Sommer. La partita si è stappata: Thuram si mette in proprio, ma non centra il bersaglio da fuori area.

Ancora Lautaro, palla alta

Si accende Sucic: prima ispira un contropiede pericoloso, poi non concretizzato, poi si accentra calciando dal limite, trovando però l'ottimo intervento di Albiol. Al 40' l'Inter costruisce una bella iniziativa, Barella con la 'trivela' cerca Lautaro che al volo strozza troppo il tiro, mandandolo sopra la traversa. Nel finale c'è spazio per un ultimo brivido in area dell'Inter: tiro di controbalzo di Touré, Sommer controlla. Finisce 0-0, fra gli applausi dei tifosi del Pisa per i propri giocatori.