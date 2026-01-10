Il Pisa vuole un altro centravanti: contatti avviati per l'ex Verona Tengstedt
TUTTO mercato WEB
Il Pisa ha già chiuso il colpaccio Durosinmi, col centravanti nigeriano prelevato dal Viktoria Plzen arrivato in Toscana per quasi 12 milioni considerando anche i bonus. Il club nerazzurro però non ha intenzione di fermarsi qua e in questo senso sta lavorando per aggiungere altri rinforzi alla rosa di Alberto Gilardino.
Un ulteriore colpo potrebbe arrivare in attacco, con la società che ha avviato i contatti col Feyenoord per Casper Tengstedt, centravanti ex del Verona che potrebbe così tornare in Italia secondo Sky Sport. In questa stagione il classe 2000 ha messo a segno solo due gol con gli olandesi tra Eredivisie ed Europa League.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Gasperini perde Wesley e aspetta Raspadori: “Il silenzio? Se parlo dite che mi lamento”. Bove riparte
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile