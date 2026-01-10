Il Pisa vuole un altro centravanti: contatti avviati per l'ex Verona Tengstedt

Il Pisa ha già chiuso il colpaccio Durosinmi, col centravanti nigeriano prelevato dal Viktoria Plzen arrivato in Toscana per quasi 12 milioni considerando anche i bonus. Il club nerazzurro però non ha intenzione di fermarsi qua e in questo senso sta lavorando per aggiungere altri rinforzi alla rosa di Alberto Gilardino.

Un ulteriore colpo potrebbe arrivare in attacco, con la società che ha avviato i contatti col Feyenoord per Casper Tengstedt, centravanti ex del Verona che potrebbe così tornare in Italia secondo Sky Sport. In questa stagione il classe 2000 ha messo a segno solo due gol con gli olandesi tra Eredivisie ed Europa League.