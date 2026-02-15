Eredivisie, Feyenoord ok in pieno recupero: Tengstedt decide la sfida ai Go Ahead Eagles
Si chiude con una vittoria sofferta per 1-0 dei padroni di casa la sfida tra Feyenoord e Go Ahead Eagles. Il match è rimasto bloccato sullo 0-0 per gran parte dei 90 minuti, ma proprio nel recupero un ex conoscenza della nostra Serie A ha deciso la gara. Al 92', il calcio di rigore trasformato da Casper Tengstedt ha spiazzato il portiere Jari De Busser e regalato tre punti alla squadra di Van Persie.
Venerdì 13 febbraio
Volendam-PSV Eindhoven 2-1
Sabato 14 febbraio
Heracles-NAC 0-1
Excelsior-AZ Alkmaar 1-2
Ajax-Fortuna Sittard 4-1
Groningen-Utrecht 1-2
Domenica 15 febbraio
Feyenoord-Go Ahead Eagles 1-0
Heerenveen-Zwolle
Telstar-Twente
Sparta Rotterdam-NEC
La classifica aggiornata in Eredivisie:
1. PSV Eindhoven 59 punti (23 gare giocate)
2. Feyenoord 45 (24)
3. Ajax 42 (23)
4. NEC 41 (22)
5. Sparta Rotterdam 36 (22)
6. AZ Alkmaar 36 (23)
7. Twente 34 (22)
8. Groningen 31 (23)
9. Utrecht 30 (23)
10. Heerenveen 28 (22)
11. Fortuna Sittard 26 (23)
12. Excelsior 26 (23)
13. Zwolle 26 (22)
14. Volendam 24 (23)
15. Go Ahead Eagles 23 (23)
16. NAC 19 (23)
17. Telstar 17 (22)
18. Heracles 17 (23)