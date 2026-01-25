Sassuolo, Pinamonti in panchina: non è al top. Perché Berardi out con la Cremonese

Da 7 partite sia il Sassuolo che la Cremonese non riescono a imboccare la via della vittoria, con pochi gol segnati al contempo. Nello specifico i neroverdi arrivano da tre sconfitte di fila, rispettivamente con Napoli, Roma e Juventus, perciò servirà una grande prestazione nel match ad alta tensione contro i grigiorossi vista la vicinanza in classifica.

Nell'undici titolare prescelto da Fabio Grosso, tuttavia, ha sorpreso molti vedere due riferimenti offensivi come Andrea Pinamonti e Domenico Berardi in panchina. Ma le motivazioni ci sono eccome e le ha spiegate accuratamente Sky Sport a ridosso del calcio d'inizio (ore 12.30) del lunch match al Mapei Stadium: l'attaccante scuola Inter, infatti, ha avuto la febbre e questa mattina non si è svegliato in grande forma, per questo il tecnico del Sassuolo ha preferito escluderlo dalle scelte titolari di oggi contro la Cremonese.

C'era invece grande attesa attorno al ritorno di Domenico Berardi. Il vice-capitano, fuori dal 28 novembre dopo la sconfitta fuori casa con il Como (0-2) per uno stiramento alla coscia, è tornato a disposizione dopo il lungo infortunio. Partirà dalla panchina, scelta diretta di Grosso che non vuole correre rischi e preferisce aspettare ad inserirlo a gara in corso.

Formazioni ufficiali

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Magic, Lipani; Fadera, Moro, Laurienté

A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Berardi, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Pinamonti.

Allenatore: Grosso.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino.

Allenatore: Nicola.