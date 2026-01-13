Il sogno di Arena è realtà: esordio, primo pallone e gol del pari in Roma-Torino a 16 anni
Clamoroso all'Olimpico: il gol del pareggio nella sfida di Coppa Italia lo firma il 16enne Antonio Arena, centravanti della Primavera classe 2009 quindi tre anni sottoetà e oggi all'esordio con la maglia giallorossa. Non solo: il pari arriva al primo pallone toccato dal giocatore con la maglia giallorossa dei grandi: è 2-2 tra Roma e Torino, un giorno che il calcio italiano ricorderà a lungo.
