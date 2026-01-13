Non solo in Italia: Roma, Antonio Arena è il primo 2009 in gol in Europa
Il gol segnato da Antonio Arena in Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia vinta dai granata nei minuti finali, non farà notizia soltanto in Italia.
Il centravanti scuola Roma, classe 2009, è infatti il primo giocatore della sua età a segnare una rete a livello professionistico, considerando tutti i calciatori tesserati per squadre partecipanti ai cinque maggiori campionati europei in corso, evidenzia Opta.
Il primo 2009 in gol d'Europa ad alto livello - Arena aveva già segnato, a marzo 2025, in Pescara-Lucchese 4-1 in Serie C - è italiano.
