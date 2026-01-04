Il Torino raddoppia a Verona: Casadei all'angolino, partita chiusa al Bentegodi?
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta di Verona-Torino su TuttoMercatoWeb.com
Il Torino raddoppia al Bentegodi all'87': contropiede perfetto fatto partire da Casadei che ha lanciato Njie sulla sinistra, palla di ritorno per il centrocampista italiano che lascia partire un bel destro all'angolino dal limite.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia