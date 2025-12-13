Torino, Baroni: "Si parte da qui. Paleari? Una certezza, giusto che giocasse oggi"

"Si parte da qui, dal lavoro". Inizia così la conferenza stampa del tecnico del Torino Marco Baroni, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta in casa contro la Cremonese. "Abbiamo recuperato Ismajli e Simeone, Zapata sta crescendo...E' tutto importante - prosegue il mister granata -, oltre ai tre punti. Non era una gara scontata, l'abbiamo affrontata come dovevamo".

La rete della vittoria è stata realizzata da uno dei simboli della squadra, ovvero Vlasic: "E' importante, come tanti altri, e sta trovando il suo ruolo. Si sta centrando dal punto di vista psico-fisiche: nella difficoltà, quando sei squadra diventa tutto più facile".

Tra i pali spazio a Paleari, decisivo soprattutto per una parata su Bonazzoli nel primo tempo. Torna la questione della titolarità tra i pali, che Baroni affronta con le seguenti dichiarazioni: "In questo momento, sono sincero: Israel lavora ma deve trovare serenità. Paleari è una certezza perché è un uomo squadra e uomo spogliatoio, ha senso di appartenenza. Era giusto che oggi l'affrontasse lui. C'è una bella armonia anche con Israel e con Popa. Paleari non era completamente a posto, ma ci serviva la sua voglia e la sua personalità. Ha preso ancora più punti di valori umani, si è fatto trovare pronto".