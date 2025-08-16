Il Torino sfida le big, Vagnati e i duelli con Napoli e Bologna. Ma la difesa perde i pezzi

Il Toro vuole aumentare la qualità della manovra, i nomi sul taccuino del direttore tecnico Davide Vagnati hanno proprio questo fine: consegnare al tecnico Baroni almeno due pedine che possano alzare il tasso tecnico per andare in gol o per servire assist. Elmas e Oristanio rimangono i profili caldi per la trequarti, Asllani è il sogno per il centrocampo, ma ora il club di Urbano Cairo deve accelerare perché la concorrenza si sta muovendo. Sul macedone, ad esempio, è forte il pressing del Napoli, e il richiamo della Campania sta facendo ingolosire il classe 1999. Per gli altri due nomi, invece, si profila un doppio duello con il Bologna: i rossoblu hanno puntato il regista dell’Inter, mentre sull’esterno del Venezia sono spuntate anche altre due emiliane, il Parma e il Sassuolo. C’è bisogno di stringere per non rischiare una tripla beffa.

Intanto, però, il Toro deve fare i conti con un infortunio nel reparto difensivo, al Filadelfia si è fermato Ardian Ismajli. "Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra" fa sapere il club granata. Il kosovaro naturalizzato albanese, uno dei volti nuovi dell'estate del Toro prelevato a parametro zero dall'Empoli, ne avrà per circa un mese: la sua avventura in granata, quindi, inizierà dopo la sosta per le nazionali di settembre, con il tecnico Baroni che non lo avrà a disposizione per la gara di Coppa Italia contro il Modena (lunedì 18 agosto) e per quelle di campionato contro Inter (25 agosto) e Fiorentina (31 agosto). E così diventa necessario tornare sul mercato anche per il reparto arretrato, con Pongracic della Fiorentina che sta salendo tra le preferenze.