Il Verona completa la rimonta a Bologna: Bowie ribalta il risultato su assist di Orban, 2-1
Rimonta del Verona al Dall'Ara. Completamente fuori tempo Vitik, che sbaglia l'anticipo e spalanca la fascia di sinistra a Gift Orban, il nigeriano mette in mezzo un pallone che Kieron Tom Bowie deve solo spingere in rete. 2-1 per i gialloblù al 57'.
