Live TMW Hellas Verona, Bowie: "Qui per giocare in una delle migliori leghe d'Europa"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo dell'Hellas Verona contro il Bologna nella ventottesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Rowe, Frese e Bowie), è intervenuto Kieron Bowie. Il centravanti scaligero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.23 - Inizia la conferenza stampa di Kieron Bowie.

Come è stato questo primo gol in Serie A?

"Il lavoro dell'attaccante è segnare e realizzare il gol vittoria è molto soddisfacente, specie dopo alcune occasioni che avevo fallito".

Perché ha scelto il Verona?

"Gioco in una delle migliori 5 leghe europee ed era un mio obiettivo quando ero in Scozia. Sono contento per i tre punti e spero di poter continuare così".

Che sapore ha questo gol da 3 punti che dà linfa vitale al Verona?

"Il primo gol è sempre speciale. Ora deve essere un punto di partenza per me ma anche per la squadra. Dedico il gol alla mia famiglia".

Com'è l'intesa con Orban?

"Lo ringrazio molto per l'assist, ci stiamo trovando sempre meglio insieme".

17.32 - Termina la conferenza stampa di Kieron Bowie.