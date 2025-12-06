Il Verona lascia sola la Fiorentina. I viola sono gli unici a non aver ancora vinto

Ora è la sola Fiorentina a non aver vinto ancora una partita in Serie A. Il Verona, battendo l'Atalanta, lascia ai viola questo record decisamente poco edificante. Viola che in 14 giornate hanno ottenuto solamente 6 pareggi e 8 sconfitte. E che il prossimo turno sfideranno proprio gli scaligeri, al "Franchi". E lo faranno nel momento peggiore poiché l'Hellas ha fatto il pieno di entusiasmo, battendo un'Atalanta reduce da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni. Insomma, piove sempre sul bagnato in casa viola.