Il Verona lascia sola la Fiorentina. I viola sono gli unici a non aver ancora vinto
TUTTO mercato WEB
Ora è la sola Fiorentina a non aver vinto ancora una partita in Serie A. Il Verona, battendo l'Atalanta, lascia ai viola questo record decisamente poco edificante. Viola che in 14 giornate hanno ottenuto solamente 6 pareggi e 8 sconfitte. E che il prossimo turno sfideranno proprio gli scaligeri, al "Franchi". E lo faranno nel momento peggiore poiché l'Hellas ha fatto il pieno di entusiasmo, battendo un'Atalanta reduce da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni. Insomma, piove sempre sul bagnato in casa viola.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile