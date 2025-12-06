Imter-Como 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
INTER(3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32' st Carlos Augusto), Barella (40' st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (26' st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro (40' st Sucic), Thuram (32' st Esposito). A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Bonny, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Maye. Allenatore: Cristian Chivu.
COMO(4-2-3-1): Butez; Posch (1' st Vojvoda), Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone (37' st Caqueret), Da Cunha; Addai (1' st Diao), Paz, Rodriguez (37' st Kühn); Morata (32' Douvikas). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Moreno, Baturina, Smolcic, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas
ARBITRO: Di Bello
MARCATORI: 11' Lautaro (I), 14' st Thuram (I), 36' st Calhanoglu (I), 42' st Carlos Augusto (I)
AMMONITI: Perrone, Diego Carlos (C), Akanji (I)