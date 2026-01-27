La Juventus non molla per l’attaccante. Il QS: “C’è Mateta e pazza idea Kolo Muani”

Nella prima pagina del QS trova posto tanto mercato, in particolare quello della Juventus, ancora alla ricerca di un attaccante che possa andare a rafforzare un reparto dove al momento solo David sta dando garanzie. Il designato sembrava essere Youssef En-Nesyri ma alla fine è saltato tutto a causa delle richieste del giocatore. Per questo la dirigenza bianconera avrebbe messo di nuovo nel mirino Mateta, nome che negli ultimi giorni si era un po’ raffreddato.

Ma non è finita qui, perché spunta anche il ritorno di Randal Kolo Muani, che tanto aveva fatto bene lo scorso anno da gennaio a giugno, prima di non essere riscattato dal PSG e andare al Tottenham, dove non ha trovato troppa continuità.

In casa Inter, invece, si lavora ai rinnovi, in particolare quello di Francesco Pio Esposito. Già al termine del mercato potrebbe esserci un nuovo vertice perché i nerazzurri vogliono blindare il proprio diamante che sta scalando le gerarchie ed è diventato quasi un titolare.