...con Carmine Gautieri

“Il Napoli ha ottenuto una vittoria fortunata contro un ottimo Lecce che non meritava la sconfitta. Però i campionati si vincono anche con gli 1-0 e lo dimostra anche quanto accaduto l'anno scorso". Così a TuttoMercatoWeb.com Carmine Gautieri commenta la giornata di campionato di Serie A.

L'Inter ha battuto la Fiorentina e resta in scia.

“L’Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Ha avuto una reazione forte, importante, da squadra".

La Fiorentina continua a collezionare risultati negativi.

“Esprime un buon calcio ma le annate così diventano pericolose".

La classifica pesa....

"Sì. La classifica pesa ma ha una rosa importante. L’ambiente deve compattarsi attorno a questo gruppo che è in difficoltà. Altrimenti le stagioni nate male possono finire anche in maniera peggiore. Bisogna stare uniti".

E la B, mister?

“Non ci si aspettava la sconfitta del Palermo, il Cesena sta facendo un campionato importante. Tutte le partite diventano importanti. Dallo Spezia ci si aspettava maggiore continuità. Ha tutto per uscirne fuori”