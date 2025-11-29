Incertezza di Corvi, Zaniolo non perdona: l'Udinese passa subito in vantaggio a Parma
E' sempre Zaniolo l'uomo decisivo dell'Udinese. Siamo al minuto 11', quando il 10 dei friulani arpiona alla grande un pallone in area sfruttando un'uscita decisamente rivedibile di Corvi e, dopo aver aggirato il portiere del Parma, insacca a porta vuota.
