Live TMW Parma, Corvi: "Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo. È mancata precisione"

Partita incredibile al Tardini, con il Parma che esce sconfitto 0-1 dalla sfida contro la Lazio, nonostante i biancocelesti fossero rimasti in doppia inferiorità numerica. A commentare la gara per i crociati sarà Edoardo Corvi.

Perché non avete fatto di più?

"Penso ci sia mancata precisione sottoporta, di cattiveria. Ma penso che in questi momenti ci vuole equlibrio, l'importante è analizzare le cose positive e gli errori, lavorando per migliorare".

Che errore c'è stato sul gol? Calo di concentrazione?

"No, perché cerchiamo sempre di essere attenti, anche se in questa situazione è stata una lettura sbagliata, un duello perso. Non mi focalizzerei sull'errore di un singolo ma sul gruppo".

Ti sei sentito di dire qualcosa alla squadra?

"Sono orgoglioso di aver indossato la fascia, ma in spogliatoio non abbiamo parlato. C'è rammarico e voglia di migliorarsi".

Siete stati condizionati dal clima nervoso della partita?

"Può essere, ma noi cerchiamo di fare del nostro meglio e cercare la vittoria. Non dimentichiamoci che loro sono una squadra dai grandi giocatori e oggi hanno avuto la meglio".

Differenze tra le partite giocate?

"Partita dopo partita mi sento sempre meglio, sicuramente aiuta giocare. Mi sento sempre meglio e spero di continuare così".

Come mai avete lasciato spazio a Noslin arretrando?

"Sono situazioni di gioco che dobbiamo analizzare e cercheremo di migliorare".

L'emozione quando hai saputo della fascia da capitano? Come hai visto tu il gol?

"Quando mi hanno dato la fascia è stato un orgoglio, ho cercato di reincarnare la persona di Enrico, che è un esempio e dà sempre il massimo. Sul gol ho aspettato che potesse avvenire il duello, e poi ho cercato di corpire più spazio possibile, ma Noslin è stato bravo a dribblare: purtroppo è andata così".

