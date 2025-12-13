Atalanta subito in vantaggio: Scamacca con il tacco, strada in salita per il Cagliari
E' un'Atalanta formato Champions quella che inizia il match contro il Cagliari, portandosi in vantaggio dopo soli 11' minuti: Lookman entra in area da sinistra e serve dall'altra parte Zappacosta, conclusione dell'esterno che si trasforma in un assist per Scamacca (abile a deviare con un delizioso colpo di tacco la sfera in porta).
Editoriale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l'assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l'ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
