Yamal sentenza, PSG da record pauroso. Stop Bayern: Champions League, i parziali delle 21

Finiscono i parziali delle gare delle 21, in rodine per il quarto turno di Champions di League Phase. Lamine Yamal ha impiegato 7 minuti per sbloccare il match contro l’Aston Villa: un regalo assoluto della difesa inglese, per l’1-0 del Barcellona al Camp Nou, a esultare alla bandierina stile Titì Henry.

Il PSG passa avanti con Joao Neves dopo 10 minuti dopo un facile tap-in, ma è solo il principio di una valanga di gol: 4 reti (Doue, Myulu e Fabian Ruiz ad aggiungersi) dopo 17 minuti in Champions League, il che porta gli uomini di Luis Enrique a stabilire un record assoluto.

LASK avanti di misura con il centro al 19’ firmato Molgaard Jorgensen, ma la doppietta al 37’ è una perla assoluta su punizione che è finita per incastrarsi in fondo al primo palo del portiere avversario dello Slovan Bratislava, sotto addirittura 0-3 al rientro negli spogliatoi per il tris calato da Ljubicic. Il Bayern è bloccato sullo 0-0 in casa dell'Atletico Madrid, non sfonda il Lilla in trasferta norvegese dal Bodo/Glimt.

I parziali delle 21

Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-0

Barcellona-Aston Villa 1-0

7' Yamal (B)

Bodo/Glimt-Lilla 0-0

Feyenoord-Inter 0-2

8' Bisseck (I), 34' Esposito (I)

LASK-Slovan Bratislava 3-0

19' Molgaard Jorgensen (L), 37' Molgaard Jorgensen (L), 44' Ljubicic (L)

Manchester United-Roma 0-2

11' Soule (R), 17' rigore Malen (R)

Villarreal-PSG 0-4

9' João Neves (P), 12' Doue (P), 13' Mayulu (P), 17' Fabian Ruiz (P)

I finali delle 18.45

Galatasaray - Stoccarda 2-0

12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G)

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1

59' Doumbia (S)

La classifica aggiornata al momento

1. PSG 12 punti (in corso)

2. Aston Villa 9 (in corso)

3. Barcellona 9 (in corso)

4. Liverpool 9

5. Real Madrid 9

6. Sporting Lisbona 9

7. Betis Siviglia 9

8. Roma 7 (in corso)

9. Arsenal 7 (in corso)

10. Stoccarda 7

11. Bayern Monaco 6 (in corso)

12. Como 6

13. Manchester City 6

14. Club Brugge 6

15. LASK 6 (in corso)

16. Inter 6 (in corso)

17. Borussia Dortmund 6

18. Galatasaray 6

19. Atletico Madrid 5 (in corso)

20. Shakhtar Donetsk 4

21. PSV 4

22. Bodo/Glimt 4 (in corso)

23. Napoli 3

24. Manchester United 3 (in corso)

25. Sabah 3

26. Lens 3

27. Villarreal 3 (in corso)

28. AEK 3

29. Lipsia 3

30. Feyenoord 3 (in corso)

31. Fenerbahce 2

32. Slavia Praga 1

33. Viking 1

34. Lilla 1 (in corso)

35. Porto 0

36. Slovan Bratislava 0 (in corso)