Yamal sentenza, PSG da record pauroso. Stop Bayern: Champions League, i parziali delle 21
Yvonne Alessandro
Finiscono i parziali delle gare delle 21, in rodine per il quarto turno di Champions di League Phase. Lamine Yamal ha impiegato 7 minuti per sbloccare il match contro l’Aston Villa: un regalo assoluto della difesa inglese, per l’1-0 del Barcellona al Camp Nou, a esultare alla bandierina stile Titì Henry.
Il PSG passa avanti con Joao Neves dopo 10 minuti dopo un facile tap-in, ma è solo il principio di una valanga di gol: 4 reti (Doue, Myulu e Fabian Ruiz ad aggiungersi) dopo 17 minuti in Champions League, il che porta gli uomini di Luis Enrique a stabilire un record assoluto.
LASK avanti di misura con il centro al 19’ firmato Molgaard Jorgensen, ma la doppietta al 37’ è una perla assoluta su punizione che è finita per incastrarsi in fondo al primo palo del portiere avversario dello Slovan Bratislava, sotto addirittura 0-3 al rientro negli spogliatoi per il tris calato da Ljubicic. Il Bayern è bloccato sullo 0-0 in casa dell'Atletico Madrid, non sfonda il Lilla in trasferta norvegese dal Bodo/Glimt.
I parziali delle 21
Atletico Madrid-Bayern Monaco 0-0
Barcellona-Aston Villa 1-0
7' Yamal (B)
Bodo/Glimt-Lilla 0-0
Feyenoord-Inter 0-2
8' Bisseck (I), 34' Esposito (I)
LASK-Slovan Bratislava 3-0
19' Molgaard Jorgensen (L), 37' Molgaard Jorgensen (L), 44' Ljubicic (L)
Manchester United-Roma 0-2
11' Soule (R), 17' rigore Malen (R)
Villarreal-PSG 0-4
9' João Neves (P), 12' Doue (P), 13' Mayulu (P), 17' Fabian Ruiz (P)
I finali delle 18.45
Galatasaray - Stoccarda 2-0
12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G)
Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-1
59' Doumbia (S)
La classifica aggiornata al momento
1. PSG 12 punti (in corso)
2. Aston Villa 9 (in corso)
3. Barcellona 9 (in corso)
4. Liverpool 9
5. Real Madrid 9
6. Sporting Lisbona 9
7. Betis Siviglia 9
8. Roma 7 (in corso)
9. Arsenal 7 (in corso)
10. Stoccarda 7
11. Bayern Monaco 6 (in corso)
12. Como 6
13. Manchester City 6
14. Club Brugge 6
15. LASK 6 (in corso)
16. Inter 6 (in corso)
17. Borussia Dortmund 6
18. Galatasaray 6
19. Atletico Madrid 5 (in corso)
20. Shakhtar Donetsk 4
21. PSV 4
22. Bodo/Glimt 4 (in corso)
23. Napoli 3
24. Manchester United 3 (in corso)
25. Sabah 3
26. Lens 3
27. Villarreal 3 (in corso)
28. AEK 3
29. Lipsia 3
30. Feyenoord 3 (in corso)
31. Fenerbahce 2
32. Slavia Praga 1
33. Viking 1
34. Lilla 1 (in corso)
35. Porto 0
36. Slovan Bratislava 0 (in corso)