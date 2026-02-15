Bologna, Bernardeschi: "La pressione fa parte del gioco. Vedrete che usciremo dalla crisi"

Prima del fischio di inizio della gara tra il Torino e il Bologna, in programma alle 18:00 e valida per la 25^ giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l'attaccante dei felsinei Federico Bernardeschi.

Che clima c'è attorno alla squadra in questo momento complicato?

"Sicuramente è un momento particolare. Il clima è quello che ci deve essere: tanta concentrazione e voglia di far bene. Siamo coscienti del momento che stiamo attraversando, ma anche di essere una squadra forte. In questi momenti bisogna alzare la concentrazione e stare attenti ai dettagli. Vedrete che ne usciremo".

Le fa piacere assumere il ruolo di quello che si incarica a trascinare la squadra?

"Mi fa piacere. Chi gioca a calcio a questi livelli deve convivere con la pressione, fa parte del gioco. Pressione è responsabilità e quando hai responsabilità vuol dire che sei in una squadra importante. Già da oggi vogliamo uscirne".