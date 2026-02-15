Bari ancora sconfitto in casa: scatta la protesta dei tifosi fuori dallo stadio San Nicola

Altra sconfitta pesante al San Nicola per il Bari questo pomeriggio. La squadra di Moreno Longo è infatti caduta in uno scontro salvezza contro il SudTirol per 2-1 aggravando la propria posizione di classifica che vede i biancorossi sempre penultimi, con sei punti di vantaggio sull’ultimo posto del Pescara (che ha una gara in meno), con la zona play out appena due punti più su e quella salvezza a quattro lunghezze di distanza (in attesa del risultato di Empoli-Reggiana gara in corso al momento).

Una sconfitta che ha fatto scattare la protesta dei tifosi come riporta Tuttobari.com: "un gruppo di ultras è entrato in tribuna Ovest lanciando fumogeni, per poi dirigersi verso la tribuna d’onore. A quel punto è intervenuta la polizia, che ha evitato il contatto. Successivamente i manifestanti si sono spostati all’esterno della porta 8 dello stadio. Si preannuncia dunque una serata tesa nel capoluogo pugliese.