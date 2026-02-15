Bologna, Bernardeschi: "Da questa situazione si esce stando sereni e compatti"
Federico Bernardeschi, esterno del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Di seguito le sue parole: "Da questa situazione si esce stando sereni e compatti, lavorando con l'attenzione ai massimi livelli. Siamo consci del momento delicato per cui l'attenzione deve essere sempre alta, dobbiamo stare insieme".
