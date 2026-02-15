Inter-Juventus e il rosso a Kalulu, Ambrosini: "Poco da dire, Bastoni fa una brutta figura"

Continua a tenere banco in casa Juventus l'espulsione di Kalulu nel derby d'Italia. Nel corso del primo tempo l'arbitro La Penna ha espulso il difensore bianconero per doppia ammonizione ma il secondo giallo per fallo su Bastoni era inesistente. A commentare l'episodio è stato anche Massimo Ambrosini nel corso del post partita di DAZN:

"C'è poco da dire, poco da aggiungere - ha sottolineato l'ex centrocampista del Milan - Bastoni ha fatto una brutta figura, non c'è niente da dire. Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perchè questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi.

A me può essere capitato di aver indotto l'arbitro a commettere errori, io ero uno che qualche volta amplificava dei contatti, però da qui ad avere quella reazione, è stato secondo me eccessivo. Alessandro è bravissimo - ha concluso - un calciatore di livello assoluto, conoscendone i valori umani penso sia il primo a rendersi conto che l'esultanza è qualcosa di eccessivo che non rende onore allo sport in sé che a se stesso".