Torino, Baroni: "Ilkhan ha avuto un attacco influenzale. Oggi conta il collettivo"
Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato nel pre-partita di Dazn: "Si guarda al presente, il futuro passa dalla gara con il Bologna. Ilkhan ha avuto un attacco influenzale e avendo giocato tante partite non essendo abituato ho scelto Gineitis, sulla parte sinistra".
Quanto vi aspettate da Adams e Simeone?
"E' l'insieme che conta, loro due sono uomini squadra e oggi servirà una prestazione di collettivo".
Editoriale di Luca Calamai
