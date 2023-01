Inter, Acerbi: "L'importante era vincere. Ammonizione? Poi ho tranquillizzato il mister"

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 1-2 sul campo della Cremonese.

Oggi per voi contava solo vincere?

"Dopo la partita con l'Empoli l'importate era vincere. Non era facile venire qui, dove molte squadre hanno fatto fatica. Non dobbiamo perdere più punti: oggi l'importante era vincere e l'abbiamo fatto. Queste partite, se non le chiudi, diventano difficili".

Ora tutti si aspettano qualcosa da te in fase d'impostazione.

"Proviamo i movimenti io e Calhanoglu, trovando il buco per un nostro compagno e rimanendo sempre equilibrati. Cerchiamo di cerare spazi e di andare nella metà campo avversaria più velocemente. loro stavano molto bassi, mentre noi eravamo sempre sulla trequarti".

Dopo il giallo temevi la sostituzione?

"Giustamente il mister ha paura di rimanere in 10. Oggi non sapevo se mi avrebbe tolto, ma ho tranquillizzato il mister dicendo che non he avrei preso un altro. L'attenzione è una dote fondamentale per un difensore".