Gonçalo Ramos decisivo con il Portogallo: "Gol frutto del mio lavoro, sono sempre pronto"

Gonçalo Ramos si prende la scena nella vittoria del Portogallo contro la Norvegia. L'attaccante del Milan ha firmato il gol decisivo del 2-1 che ha permesso alla Seleçao di conquistare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League con due giornate d'anticipo, confermando il suo ottimo momento in nazionale. Al termine della partita, il centravanti ex PSG ha parlato della propria prestazione e del contributo offerto alla squadra: "È una dimostrazione del mio lavoro, di quello che ho sempre fatto per la nazionale e a livello di club. Sono sempre pronto a giocare e a dare il mio contributo, non solo con i gol. Ovviamente, per un attaccante, segnare è la ciliegina sulla torta, ma sto aiutando la squadra in tutti gli aspetti del gioco".

Ramos ha poi sottolineato l'importanza del nuovo corso tecnico e della conoscenza del sistema di gioco: "Conosciamo bene il mister, sapevamo già cosa avrebbe voluto portare alla squadra. Per chi aveva già lavorato con lui è stato più facile inserirsi nel sistema. Abbiamo idee chiare su come attaccare e difendere. Stiamo migliorando partita dopo partita e queste quattro gare dimostrano quello che possiamo fare in futuro". Sul gol che ha deciso la sfida contro la Norvegia, l'attaccante rossonero ha mantenuto un profilo basso: "È andata bene. Con il tempo nessuno ricorderà se il tiro fosse bello o meno. A volte possiamo calciare bene e il pallone può finire fuori: quello che conta è concludere l'azione".

Per Ramos si tratta del terzo match consecutivo a segno con il Portogallo, un rendimento che lo sta consacrando come uno dei principali riferimenti offensivi della nuova Seleçao.