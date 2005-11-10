Beretta: "Bene il Cagliari di questo avvio di stagione, ora servirà gestire l'intera rosa"

Ai microfoni di TuttoCagliari, l'ex responsabile del settore giovanile Mario Beretta ha parlato del momento della squadra di Pisacane: "In linea generale si può sempre migliorare su tutto. A volte a inizio stagione le cose riescono nel migliore dei modi, magari anche oltre quelle che erano le più rosee aspettative, ma comunque bisogna lasciare dei dubbi e dei punti interrogativi in sospeso perché ci sono tante discriminanti e variabili che possono aver determinato quell’avvio di campionato così convincente. Probabilmente Pisacane avrà il problema di dover ancora inserire qualche giocatore nuovo: ad esempio Nzola ha appena recuperato la condizione, e ieri ha anche segnato in amichevole contro il Rayo. Il Cagliari si è fin qui ben disimpegnato coi giocatori che il mister ha avuto a disposizione, ma ora che alcune pedine rientreranno sarà fondamentale la gestione dell’intera rosa da parte del tecnico napoletano. Tutti dovranno mettersi o rimettersi in gioco, sapendo che in ogni reparto ci sarà grande concorrenza e spirito di competizione… il che poi è il sale di una squadra di calcio".

La sfida con la Juventus alla ripresa?

"Quando diciamo ‘Juventus’ parliamo di un top club, riferendoci sia ai giocatori che all’allenatore. Come sempre nel calcio il concetto di ‘equilibrio’ sarà determinante: il Cagliari dovrà attaccare e, al contempo, difendere bene quando sarà necessario. La Juve stenta un po’ dalla cintola in giù, è vero, ma se pensi solo ed esclusivamente ad aggredirla per farle male e per andare a far gol poi rischi di sbilanciarti troppo. Lo staff di Pisacane avrà certamente studiato i punti deboli dei bianconeri per capire come colpirli, ma ripeto: la parola d’ordine dovrà essere equilibrio, unito a una buona dose di acume tattico".