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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 ottobre

Alessio Alaimo
autore
Alessio Alaimo
Oggi alle 02:00Serie A
05.10.2026 02:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

GENOA, CACCIA AL NUOVO DS. LAZIO, FLORIANI MUSSOLINI VERSO IL RINNOVO. MARSIGLIA, RIMPIANTO DA CUNHA -  Il Genoa guarda al futuro e ha iniziato a muoversi per individuare il possibile nuovo direttore sportivo. Il club rossoblù ha avviato i primi contatti con alcuni profili, in attesa della decisione definitiva di Diego Lopez. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società ligure sta valutando diverse candidature per il ruolo dirigenziale. Tra i nomi presenti nella lista figurano anche due volti molto conosciuti in casa Fiorentina: Pantaleo Corvino e Daniele Pradè.

Il primo ha avuto un lungo rapporto con il club viola, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo in più periodi e contribuendo alla costruzione di diverse squadre durante la sua esperienza a Firenze. Pradè, invece, è stato protagonista di più cicli dirigenziali alla Fiorentina, prima dell'attuale fase. Tra gli altri profili monitorati dal Genoa ci sono Giovanni Rossi e Nicolas Burdisso, ex difensore con una lunga esperienza in Serie A.

La società rossoblù sta quindi valutando una rosa di nomi con caratteristiche differenti, alla ricerca della figura giusta a cui affidare la programmazione sportiva dei prossimi anni. La scelta finale arriverà dopo le valutazioni con Diego Lopez, il cui rapporto con il club ligure potrebbe interrompersi presto.

Il Milan non avrebbe perso di vista Endrick, giovane attaccante brasiliano del Real Madrid. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il suo nome era già stato valutato durante il mercato estivo, ma l'operazione non era andata avanti. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare in vista della sessione di gennaio. Il principale nodo riguarda il minutaggio. Al Real Madrid la concorrenza offensiva è molto alta e per Endrick trovare spazio con continuità non è semplice. Il brasiliano ha inoltre dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici che ne hanno rallentato il percorso.
    Il futuro di Romano Floriani Mussolini sarà ancora alla Lazio. Il terzino biancoceleste è sempre più vicino al rinnovo del contratto: questa mattina, a Formello, è andato in scena un nuovo incontro tra la società e l'entourage del giocatore per definire gli ultimi dettagli dell'accordo.

Come riporta Lalaziosiamonoi, l'intesa dovrebbe portare alla firma di un nuovo contratto quinquennale, con un importante aumento dell'ingaggio. Attualmente il classe 2003 percepisce circa 150 mila euro a stagione, mentre con il nuovo accordo lo stipendio dovrebbe partire da circa 500 mila euro, con una crescita progressiva negli anni. Un segnale della fiducia riposta dal club nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita.

Medhi Benatia ha svelato un retroscena di mercato riguardante Lucas Da Cunha, oggi protagonista con la nazionale francese e con la maglia del Como. L'ex direttore sportivo del Marsiglia ha raccontato come il club avesse seguito a lungo il trequartista francese, valutando concretamente un suo acquisto.

L'interesse dell'Olympique Marsiglia non era infatti soltanto un semplice sondaggio. "All'OM lo abbiamo seguito per un anno e mezzo. Ci siamo parlati, abbiamo provato a portarlo via dal Como nel mercato invernale", ha spiegato Benatia, confermando il tentativo del club francese di anticipare la concorrenza. L'operazione, però, non è andata a buon fine a causa delle richieste economiche della società italiana. Una valutazione ritenuta troppo elevata dalla dirigenza marsigliese, che alla fine ha deciso di cambiare obiettivo. "Era troppo caro", ha sintetizzato Benatia, raccontando il motivo che ha portato l'OM a rinunciare al giocatore.

Da ieri la Juventus non si allena e la ripresa è fissata per martedì. Luciano Spalletti, però, ad inizio settimana avrà un gruppo più folto. Infatti, da martedì alla Continassa torneranno Zhegrova, Sarr, Koopmeiners, Woltemade e Conceicao. Perciò si rivedrà la metà dei nazionali e la Juventus comincerà a mettere nel mirino il match contro il Cagliari. Il tecnico bianconero potrà così iniziare a lavorare con una rosa più completa dopo la pausa per le nazionali. Tra i giocatori attesi alla Continassa ci sarà anche Conceicao, che dovrà essere valutato dopo il problema accusato con il Portogallo. Intanto, la Juventus continua a monitorare anche la crescita di Vasilije Adzic, protagonista di un ottimo avvio di stagione con il Sassuolo.

TOTTENHAM, DE ZERBI A CACCIA DI RINFORZI. REAL MADRID, QUANSAH NOME CALDO PER L’ESTATE -  Il Tottenham non è partito bene, nonostante una campagna acquisti estiva di primissimo livello che ha portato nella rosa di Roberto De Zerbi tantissimi rinforzi. Uno dei principali problemi degli Spurs riguarda il reparto offensivo, con una difficoltà evidente nel trovare la via del gol.

Per questo, già a gennaio, la dirigenza potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di rinforzi. E uno dei primi nomi, scrivono in Turchia, sarebbe quello di Oh Hyeon-gyu, attaccante classe 2001 di proprietà del Besiktas. Dietro l'interesse ci sarebbe una fortissima raccomandazione da parte di Son Heung-min, leggenda degli Spurs e connazionale del giocatore del club di Istanbul.  Il mercato estivo è ancora lontanissimo, ma le big d'Europa cominciano già a muoversi per imbastire qualche operazione. Tra queste il Real Madrid che, come riportato da AS, ha individuato in Jarell Quansah un possibile rinforzo per la difesa.

Il centrale inglese è passato in state dal Liverpool al Bayer Leverkusen. I Reds hanno una clausola di riacquisto da 70 milioni di euro, valida fino al 15 giugno. Blancos quindi vigili sul classe 2003, di cui apprezzano la duttilità tattica potendo ricoprire qualunque ruolo della retroguardia. Su di lui, però, pare non esserci solo il Real: si annuncia dunque un'estate calda per l'ex Liverpool.

L'Osasuna, club che milita ne LaLiga, ha annunciato sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo con Iñigo Arguibide per il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2030. Sebbene il club avesse un'opzione per estendere il precedente contratto per due stagioni, le parti hanno stipulato un nuovo accordo per le prossime tre stagioni. La clausola rescissoria del giocatore sarà di 15.000.000 di euro nella Liga EA Sports. La cerimonia ufficiale di rinnovo si terrà la prossima settimana, alla presenza del direttore sportivo del club, José Antonio Prieto 'Cata'.

Iñigo Arguibide Goñi (nato il 19 aprile 2005 a Huarte, Navarra) ha giocato da titolare nelle prime sette partite di questa stagione. Questa statistica dimostra il consolidamento di uno dei talenti emergenti del Tajonar nella prima squadra. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della sua città natale, il Club Deportivo Huarte, e del Gazte Berriak, Arguibide è entrato a far parte del settore giovanile dell'Osasuna. Prima di approdare al Tajonar, si era distinto come attaccante, ed è stato proprio nel settore giovanile dell'Osasuna che ha adattato il suo ruolo, prima come esterno, poi come terzino e infine come terzino destro. In questa posizione, ha affinato le sue abilità nell'Osasuna Promesas e ha persino debuttato in prima squadra a soli 18 anni. Era il 25 febbraio 2004, a Las Palmas (1-1). Dopo aver alternato presenze tra prima squadra e squadra riserve la scorsa stagione, a 21 anni è diventato il giocatore dell'Osasuna con il maggior numero di minuti giocati all'inizio di questa stagione nella Liga EA Sports.

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