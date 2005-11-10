Battocletti e il tifo per l'Inter: "Ad Appiano ho visto clima sereno e calciatori umani"
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Simone Bernabei
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05.10.2026 00:12Serie A
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© foto di Domenico Cippitelli/Image Sport
Ai microfoni di Sportitalia dal Festival dello Sport di Trento, la mezzofondista italiana Nadia Battocletti ha parlato della sua fede per l'Inter, a cominciare dalla sua visita dei giorni scorsi al centro sportivo dei nerazzurri:
"Il clima ad Appiano è davvero molto sereno, ho visto i calciatori così umani, molto vicini a me, con la battutina pronta. Per me è stato bello, tutti abbiamo a cuore l'Inter, vederli impegnarsi e lottare per gli obiettivi è stato bello".
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