Battocletti e il tifo per l'Inter: "Ad Appiano ho visto clima sereno e calciatori umani"

Ai microfoni di Sportitalia dal Festival dello Sport di Trento, la mezzofondista italiana Nadia Battocletti ha parlato della sua fede per l'Inter, a cominciare dalla sua visita dei giorni scorsi al centro sportivo dei nerazzurri:

"Il clima ad Appiano è davvero molto sereno, ho visto i calciatori così umani, molto vicini a me, con la battutina pronta. Per me è stato bello, tutti abbiamo a cuore l'Inter, vederli impegnarsi e lottare per gli obiettivi è stato bello".