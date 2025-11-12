Inter, Andy Diouf fermo al palo. I punti fermi di Chivu sono gli stessi di Inzaghi

Nuovo allenatore, vecchie gerarchie. In casa Inter, al netto dello spazio concesso a giovani e nuovi acquisti come i vari Sucic, Bonny e Pio Esposito, la parte del leone la fanno i senatori. Nel passaggio da Simone Inzaghi a Cristian Chivu come titolare della panchina, l’ossatura della squadra vice campione d’Europa non è certo cambiata.

I più impiegati sono infatti i senatori, con una grande e rilevante eccezione: Lautaro Martinez è appena fuori dalla top five. Per il resto, però, eccoli in fila, per lo più dal reparto arretrato: Sommer, Bastoni, Barella, Dimarco e Dumfries.

Quasi cinquanta milioni di euro di investimento non sono bastati, invece, ad Andy Diouf e Luis Henrique per conquistare spazio. Colpisce soprattutto il poco spazio al centrocampista, fermo ad appena 26 minuti in stagione. Musichetta da fine avventura per Tomas Palacios, fermo ai box. E sono appena 27 i minuti di Darmian, che si dovrebbe rivedere alla ripresa del campionato con il Milan.

INTER

I più impiegati: Yann Sommer (1.170 minuti), Alessandro Bastoni (1.105 minuti), Federico Dimarco (1.068 minuti), Denzel Dumfries (1.057 minuti), Nicolò Barella (1.020 minuti).

I meno impiegati: Tomas Palacios (0 minuti), Andy Diouf (26 minuti), Matteo Darmian (27 minuti), Josep Martinez (180 minuti), Luis Henrique (224 minuti).