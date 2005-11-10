Tre attaccanti per due maglie, non quattro. È questa la situazione con cui Cristian Chivu deve fare i conti in vista della ripresa del campionato. L'infortunio di Ange-Yoan Bonny, fermato da un risentimento ai flessori della coscia destra e costretto a uno stop di alcune settimane, ha ridotto le alternative a disposizione dell'allenatore nerazzurro. Restano Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Pio Esposito, tre interpreti dalle caratteristiche differenti e capaci di offrire soluzioni tattiche diverse. Una situazione che riporta inevitabilmente al centro il tema delle gerarchie, ma anche quello della gestione delle energie in una stagione ricca di impegni. Il capitano sta completando il recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo, Thuram ha superato l'affaticamento accusato con la Francia, mentre Esposito arriva da una sosta da protagonista con la Nazionale. Chivu può contare su tre profili importanti, ma dovrà essere bravo a gestirli senza perdere di vista una questione tutt'altro che secondaria: la profondità numerica del reparto.

Numeri diversi

Anche le statistiche raccontano il peso dei tre attaccanti nella produzione offensiva nerazzurra. In Serie A Thuram guida il gruppo con 6 reti e 4 assist, mentre il Toro e il giovane Pio seguono poco dietro con 4 gol per l'argentino e 3 gol e 2 assist per l'azzurro. Il francese si conferma dunque un elemento centrale nella costruzione offensiva dell'Inter, mentre il capitano, nonostante il periodo lontano dal campo, ha già lasciato il segno con il proprio contributo realizzativo. Interessante anche il percorso di Esposito, che sta cercando di ritagliarsi uno spazio sempre più importante attraverso prestazioni e personalità. Non si tratta soltanto di confrontare le marcature. I tre offrono soluzioni differenti anche nei movimenti, nella capacità di attaccare la profondità e nel lavoro per i compagni. Sul fronte delle condizioni, Thuram ha superato l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a lasciare il ritiro della Francia ed è candidato a una maglia dal primo minuto contro l'Atalanta. Lautaro, invece, sta completando il recupero dal problema ai flessori della coscia sinistra e il suo rientro dovrebbe essere graduale, con un possibile impiego nell'ultima parte della gara di Bergamo. Esposito, al momento, rappresenta la certezza del reparto.

Quinto elemento

La varietà delle soluzioni offensive non cancella però una questione che merita di essere approfondita. Vale a dire la profondità numerica dell'attacco. Il problema era già emerso nelle scorse settimane e il recente infortunio di Bonny riporta inevitabilmente l'attenzione sulla necessità di avere un'alternativa in più. Con il calendario che propone impegni ravvicinati tra campionato, Coppa Italia e Champions League, Chivu dovrà gestire con attenzione le energie dei propri attaccanti, soprattutto considerando il rientro graduale di Lautaro e le condizioni da monitorare dopo la sosta. È proprio qui che si inserisce il tema della quinta punta, già sollevato nei giorni scorsi. Avere tre interpreti di qualità permette di costruire combinazioni differenti, ma non significa necessariamente disporre di un reparto numericamente completo per affrontare ogni emergenza. L'Inter ha ritrovato progressivamente alcune delle sue certezze offensive, ma la stagione è ancora lunga. La qualità non manca, le soluzioni nemmeno. Resta da capire se saranno sufficienti anche quando gli imprevisti torneranno a presentarsi.