Aurelio De Laurentiis non ha perso tempo e nel giro di poche ore ha reso concrete le idee che aveva e ha fatto firmare a Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, un nuovo contratto con la società campana fino al 30 giugno del 2032. Sfruttando così l'apertura legislativa ad accordi più lunghi, il numero uno del Napoli ha legato alla società per altri 6 anni il dirigente che ha costruito la squadra capace di aggiudicarsi il secondo Scudetto dell'era De Laurentiis, il quarto di sempre.

C'è già stato il rinnovo, niente annuncio

La notizia del rinnovo di Manna con il Napoli fino al 2032 può essere considerata nei fatti già ufficiale. Anche se non avete ancora letto comunicati di alcun tipo, anche perché il rischio è che non possiate mai farlo: secondo quanto ricostruito da TMW, infatti, la firma sul rinnovo di contratto del dirigente è già avvenuta (ed è rintracciabile anche all'interno del bilancio finanziario approvato e pubblicato di recente), ma il Napoli ha deciso di non diffondere la notizia mediante comunicazioni verso l'esterno.

Il dirigente non può fare da capro espiatorio

Rimane comunque un messaggio chiaro che ha voluto far passare il presidente De Laurentiis nei confronti del mondo Napoli: guai a far scattare la caccia al capro espiatorio. Quantomeno, non in direzione del direttore sportivo.