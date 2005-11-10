La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione e alla Continassa si sono rivisti i primi nazionali. Spalletti ha potuto così prendere visione delle condizioni dei giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive selezioni. La marcia di avvicinamento alla partita di domenica è dunque entrata nel vivo, anche se il tecnico dovrà fare i conti con la solita emergenza legata agli infortuni. Lo staff bianconero continua a monitorare attentamente la situazione dei diversi giocatori indisponibili, nella speranza di recuperare qualche elemento nei prossimi giorni. Intanto, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di alcuni calciatori che potrebbero tornare utili alla causa juventina. La notizia più positiva riguarda sicuramente Kenan Yildiz, che ha ripreso a lavorare sul terreno di gioco. Per Spalletti, però, le difficoltà non sono finite e la rosa dovrà essere gestita con attenzione anche in vista dei prossimi impegni.

Juventus, ancora lavoro a parte per Zhegrova, Cambiaso e Nico Gonzalez: Yildiz torna con il pallone

Alla seduta di ieri non hanno preso parte Zhegrova, Cambiaso e Nico Gonzalez, che hanno proseguito il rispettivo percorso lavorando a parte. Per i tre giocatori serviranno ancora alcuni giorni per capire se potranno tornare a disposizione in vista della partita di domenica. Le prossime sedute saranno quindi importanti per valutare eventuali miglioramenti e stabilire se ci saranno le condizioni per un rientro in gruppo. Al momento, infatti, non ci sono certezze sui tempi di recupero e lo staff medico continuerà a monitorare la situazione. Chi sarà certamente indisponibile è Pierre Kalulu, che non dovrebbe riuscire a recuperare per il prossimo appuntamento. Il difensore francese punta alla sfida contro il Como, anche se l'ipotesi più probabile è che possa tornare a disposizione soltanto all'inizio di dicembre. Una situazione che costringe Spalletti a valutare attentamente le alternative per il reparto arretrato. La notizia più incoraggiante della giornata, invece, è arrivata da Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero è infatti tornato in campo e ha ripreso a lavorare anche con il pallone. Per il talento turco è cominciata la fase di riatletizzazione, un passaggio importante nel percorso che dovrebbe riportarlo gradualmente a disposizione. Naturalmente servirà ancora pazienza prima di rivederlo pienamente in gruppo, ma il suo ritorno sul terreno di gioco rappresenta un segnale positivo. La Juventus spera di poter contare nuovamente su di lui il prima possibile, considerando quanto sia importante per gli equilibri offensivi della squadra. Nel frattempo, Spalletti dovrà continuare a lavorare con le risorse attualmente disponibili.

Juventus, Spalletti chiede tre rinforzi: nel mirino una punta, un centrocampista e un terzino

Da domenica la Juventus tornerà in campo e davanti a sé avrà un calendario particolarmente intenso. Tra campionato, Europa League e Coppa Italia, gli impegni non mancheranno e Spalletti avrà bisogno di poter contare su una rosa ampia e competitiva. Il problema, però, è che l'infermeria continua a condizionare le scelte del tecnico e soprattutto a centrocampo la situazione non sembra destinata a migliorare nel giro di breve tempo. Le numerose indisponibilità stanno mettendo alla prova le alternative a disposizione dell'allenatore, che ha bisogno di maggiori soluzioni per affrontare tutte le competizioni. Per questo motivo la società sta già ragionando sulle possibili mosse da effettuare durante il mercato. L'obiettivo è intervenire in maniera mirata, cercando di consegnare a Spalletti una squadra più completa e attrezzata. Il tecnico avrebbe infatti individuato tre ruoli sui quali intervenire per completare l'organico. La strategia sarebbe quella di arrivare a una punta di peso, a un centrocampista e a un terzino sinistro. Tre innesti che permetterebbero di aumentare le alternative e distribuire meglio le energie nel corso della stagione. La priorità sarà individuare profili funzionali alle esigenze tattiche dell'allenatore, senza perdere di vista le opportunità che potrebbero presentarsi sul mercato. Ma oltre agli acquisti, la Juventus dovrà valutare anche le possibili cessioni. Non è escluso, infatti, che per finanziare e rendere sostenibili le operazioni in entrata possa essere necessario salutare qualche giocatore attualmente in rosa. Tra i candidati a partire potrebbe esserci Edon Zhegrova, la cui posizione sarà da monitorare con attenzione.