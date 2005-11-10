Incredibile epilogo nel Gruppo 4 di Nations League, con la Norvegia che strappa alla Danimarca la qualificazione ai quarti di finale al termine di una rimonta clamorosa. Eppure la serata si era messa benissimo per i danesi, trascinati dall'ennesimo gol con la maglia della Nazionale di Rasmus Hojlund, a segno dopo appena 11 minuti. Tre minuti più tardi Hojbjerg aveva firmato il raddoppio, ma la Norvegia ha riaperto la partita con Haaland al 22' e trovato il pareggio con Odegaard all'83'. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso la qualificazione danese, al 96' Haaland ha trasformato il calcio di rigore del definitivo 2-3, regalando ai norvegesi il sorpasso in classifica.

Il Portogallo chiude vincendo, decide il nuovo numero 7

Già certo della qualificazione, il Portogallo ha consolidato il primato battendo per 3-2 il Galles in trasferta. All'iniziale vantaggio di Bruno Fernandes hanno risposto Brooks e Thomas, prima del pareggio siglato da Pedro Neto sul finire del primo tempo. A decidere l'incontro al 70' è stato Carlos Forbs, esterno del Club Brugge e nuovo numero 7 della Nazionale lusitana dopo il ritiro di Cristiano Ronaldo. Il Portogallo chiude il girone con cinque vittorie in sei partite.