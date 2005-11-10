Per l’Atalanta la sfida contro l’Inter rappresenta una gara importante tra stimoli, una classifica da risollevare e un gruppo che gradualmente sta recuperando diversi elementi dagli infortuni. Nel mezzo però c'è una “maledizione” che, contro i nerazzurri milanesi, Krstovic e compagni dovranno riuscire a spezzare alla New Balance Arena.

Una lunga attesa tra le mura amiche

L’Atalanta contro l’Inter in casa non vince dall’11 novembre 2018, con un 4-1 che è entrato tra le gare più belle in 119 anni di storia orobica. Tuttavia da lì in avanti i bergamaschi non sono più riusciti a vincere tra campionato e coppe varie: 7 anni di digiuno dove si sono collezionati 2 pareggi e ben 5 sconfitte (di cui una era addirittura in uno scontro Scudetto nel 2025).

Il secondo “peggior digiuno” orobico

Andando invece ad analizzare tutti gli Atalanta-Inter dal 1938 fino ad oggi, questa striscia rappresenta la seconda peggiore nella storia. Davanti ad essa ci sono ben 10 anni di digiuno che vanno dal 1995 al 2008, con 4 pareggi e ben 6 sconfitte: un “ciclo” terminato con il famoso 3-1 targato dal duo Floccari-Doni, che riuscì ad abbattere l’Inter di José Mourinho. Riuscirà la Dea di Maurizio Sarri a battere i Campioni d’Italia? La parola al campo domenica sera.