Inter, Chivu: "Barella e Thruam sempre stati ad alti livelli. Dumfries ti dà qualcosa in più"

Nel corso della conferenza stampa dopo il successo di Como, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato dei singoli partendo da Barella e Thuram: "Loro sono sempre stati, chi più chi meno, ad alti livelli. Ci hanno fatto abituare a questo tipo di prestazioni. Ci hanno dato la loro miglior versione in certe giornate. Quando ti avvicini al traguardo, a fine stagione, quelli forti e bravi vengono fuori".

Cos'ha detto o cosa si sono detti i giocatori all'intervallo? E il supporto di Lautaro dalla panchina?

"Tutti i giocatori che hanno avuto dei problemi sono sempre stati vicini alla squadra. Lo è stato anche lui. L'importanza del gruppo è capire il momento determinante. È nella mente e nel cuore di tutti quanti. Maturità e prova di carattere tirati fuori. A me come allenatore e persona mi fa solo piacere, questo gruppo e questa squadra merita. Ci siamo detti tante cose all'intervallo".

Dumfries determinante. Come sarebbe stata la stagione con lui a tempo pieno?

"Luiz Henrique è stato un sostituto importante. La testimonianza di una squadra e un gruppo che capisce l'importanza di ognuno di loro, poi Denzel ti dà qualcosa in più. Su palle inattive, forza fisica, per le sue caratteristiche, è diverso da Luiz Henrique ma non dobbiamo dimenticarci di cosa ha fatto nei due mesi quando mancava Dumfries".

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