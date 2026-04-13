TMW Como, il ds Ludi: "Grande gara con l'Inter. Stadio? Colloqui con delegati UEFA andati bene"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a margine di Como-Inter finita 3-4 al Sinigaglia ai microfoni dei media presenti, tra cui TuttoMercatoWeb.

Avete fatto una grandissima prestazione contro un'Inter A, piuttosto che con l'Inter B in Coppa Italia...

"Non mi piace parlare di Inter A e Inter B, comunque è una squadra che vincerà lo Scudetto. Quindi penso vada rispettata e intesa come performante e competitiva in tutti gli elementi. Partita diversa in Coppa Italia, lì ci aveva reso orgogliosi, qui partita totalmente differente per come si è sviluppata. Ma penso che abbiamo fatto una grande prestazione, vanno fatti i complimenti a Cesc (Fabregas, ndr), a tutto lo staff e ai giocatori perché abbiamo sognato una grandissima notte. È stata una grandissima partita".

C'erano i delegati UEFA per monitorare lo stadio oggi.

"Sì, esatto. Hanno fatto una visita, domani avremo una riunione con i vari dipartimenti. I primi colloqui comunque sono andati molto bene, semplicemente degli incontri di allineamento per essere pronti per la prossima stagione. Speriamo".

Quindi dovrete rifare la Curva Ovest, gli spazi nell'area stampa e non solo...

"Tutti i criteri che dobbiamo rispettare, ma che conosciamo. C'è tutto il margine, lo spazio, il margine per farcela".

Ma quindi inizierete a giocare a Reggio Emilia e poi magari proseguirete al Sinigaglia?

"No, è una domanda che non posso sapere. Noi siamo focalizzati come parte tecnica a vincere due ore fa e venerdì prossimo (contro il Sassuolo, ndr). Dopodiché chi è competente in materia farà il possibile".