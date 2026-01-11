Live TMW Inter, Bastoni: "Hojlund cresciuto tantissimo, dobbiamo riconoscere le qualità dell'avversario"

Inter e Napoli pareggiano 2-2 il big match della ventesima giornata di Serie A. Ne primo tempo apre Dimarco e paregia McTominay, nella ripresa vantaggio nerazzurro con rigore di Calhanoglu e pareggio ancora dello scozzese. Nel post partita di Inter-Napoli interviene in conferenza stampa il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni.

Quanto è stata dura affrontare Hojlund?

"Molto difficile, lui è molto forte ed è cresciuto molto. Non lo ricordavo così forte quando era all'Atalanta ma non sono sorpreso. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte".

C'è delusione?

"D' istinto dico di sì. Però pensando al percorso anche al post partita contro la Juve c'era però un aspetto mentale complicato".

In cosa avete sofferto difensivamente?

"Noi abbiamo uno stile di gioco riconoscibile. Nel primo gol hanno fatto tante giocate di prima. Dobbiamo riconoscere le qualità di una squadra molto forte".

Per lo scudetto è lotta a due? Il Napoli è la più forte?

"Diverse squadre possono lottare. Il Napoli è la più forte come qualità dei singoli ma ci sono quattro o cinque squadre. La classifica è corta".