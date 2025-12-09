Inter beffata, Capello su tutte le furie: "Un rigore scandaloso. Non capisco il VAR, una vergogna"

"Un rigore scandaloso, un rigore che non si può dare". E' un Fabio Capello su tutte le furie, quello che dagli studi di Sky Sport commenta a caldo l'episodio decisivo di Inter-Liverpool, col rigore assegnato all'88' ai Reds e trasformato da Szoboszlai per trattenuta in area di Bastoni su Wirtz: "Non capisco il VAR, l'arbitro aveva visto tutto. Poi lasciamo stare la simulazione del giocatore che si è buttato per terra. Per annullare il gol del LIverpool il VAR ci ha messo tre minuti per rivedere l'azione, in questo caso ha chiamato l'arbitro per una trattenuta che si vede in ogni calcio d'angolo. Questo crea un precedente… ma è una vergogna fischiare un calcio di rigore come questo".

Dello stesso avvisto Billy Costacurta: "Ci diranno che è da regolamento, ma allora ce ne sono 18 di rigori così ogni tempo...".