Inter-Bologna, le formazioni ufficiali: Chivu conferma gli 11 di Bergamo, out Orsolini

L'Inter deve rispondere a Milan e Napoli, ma non ha un compito semplice in casa contro il Bologna, vera bestia nera della squadra di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno sceglie di riproporre il solito 3-5-2, con Sommer tra i pali e Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo ancora panchina per Sucic e Mkhitaryan, con Barella e Zielinski che agiranno da mezzale ai lati di Calhanoglu. Sulle fasce fiducia a Luis Henrique e Dimarco, con Thuram che vince il ballottaggio con Esposito e affiancherà Lautaro Martinez.

Italiano risponde con un 4-2-3-1 abbastanza offensivo. Skorupski è out per infortunio, così tocca ancora a Ravaglia, che spera di ripetere la prestazione fatta in Supercoppa Italiana. Dietro ci saranno Heggem e Lucumí, con due terzini di spinta come Holm e Lykogiannis a completare il reparto arretrato. In mezzo Moro e Pobega avranno il compito di garantire equilibrio, con Rowe, Odgaard e Cambiaghi che, alle spalle di Castro, tenteranno di mettere in difficoltà l'Inter a San Siro. Out a sorpresa Orsolini. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Rowe, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.