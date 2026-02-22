Slalom speciale di Baldanzi e tap in vincente di Ekuban: il Genoa raddoppia, 2-0 sul Toro
Il Genoa mette la freccia e accelera sul Toro. La squadra di Daniele De Rossi trova il 2-0 al "Ferraris". Azione personale di Tommaso Baldanzi che supera diversi avversari e poi calcia in porta. Paleari respinge il pallone sui piedi di Caleb Ekuban che non si fa pregare e deposita il pallone in rete sotto la Nord.
