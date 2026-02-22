Norton-Cuffy fa esplodere il “Ferraris”: Genoa avanti 1-0 sul Torino
Sì sblocca il punteggio a Marassi. Il Genoa si è portato in vantaggio sul Torino con una rete realizzata da Brooke Norton-Cuffy. L’esterno inglese raccoglie una respinta corta di Paleari su tiro cross di Ekuban e realizza il gol dell’1-0.
